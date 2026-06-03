В Томской области создали 26 км противопожарных барьеров вдоль путей

Ров создали на участках путей до Богашево. Фото: пресс-служба правительства Томской области

Работники Западно-Сибирской магистрали завершили подготовку более 26 километров минерализованных противопожарных полос в регионе. Это специальные защитные барьеры из распаханной почвы шириной от 1,4 до 4 метров, которые препятствуют распространению низовых лесных пожаров на инфраструктуру железной дороги.

Работы проведены на участках, где пути граничат с лесными массивами: от станции Томск-1 до Предтеченска и далее до Богашево. Помимо создания полос, железнодорожники регулярно скашивают траву, убирают сухостой и лишние кустарники вдоль перегонов.

Для оперативного реагирования на возгорания на всей Западно-Сибирской дороге круглосуточно дежурят 26 пожарных поездов, один из которых базируется в Томской области. Составы оснащены необходимым оборудованием для тушения огня в полосе отвода, возле объектов инфраструктуры ОАО «РЖД» и на прилегающих городских территориях, а также средствами для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Комплекс мер по пожарной безопасности позволяет минимизировать риски перебоев в движении поездов в жаркий период. Ответственное отношение транспортных компаний к охране природных зон способствует сохранению экологии сибирского края.

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