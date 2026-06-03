Достаток в домах томичей во многом зависит от правильно выбранной посуды

Идеальная тарелка напоминает полную луну Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Достаток в дом привлечет не только трудолюбие хозяев. Важна каждая мелочь, в то числе, посуда, которой обитатели пользуются каждый день. Издание mosaica.ru подсказало несколько секретов, которые помогут жителям Томской области правильно выбрать обеденные тарелки и блюдечки для десертов.

Прежде всего — никаких острых углов. Согласно учению фэн-шуй, посуда с острыми краями разрушает потоки Ци. Разумнее пользоваться круглой и овальной посудой. Идеальная тарелка напоминает полную луну, она гарантированно притянет в дом изобилие и семейное тепло.

Важны цвет и рисунки. Красный делает человека более активным; черный — улучшает сон; белый — укрепляет семейные связи; голубой — снимает нервозность. На посуде не должно быть изображений хищных животных, идеально подойдут цветы, ангелы, природа.

Не менее важен материал, из которого сделана посуда. Под категорическим запретом — пластик. Подойдут натуральные материалы: фарфор, фаянс, глина, керамика, дерево и стекло.

Металлическая посуда полезна в умеренных количествах. Для гармонии в доме очень важно мыть посуду сразу после еды и без сожаления расставаться с тарелками или чашками со сколами и трещинами. Такая утварь «режет» благополучие в доме.

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