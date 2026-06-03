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НовостиОбщество3 июня 2026 16:01

Три сестры из томского приюта обрели семью в канун Дня защиты детей

Девочки 6, 8 и 14 лет переехали к опекунам после двух лет жизни в детском учреждении
Екатерина Сафонова
Все три девочки ранее были переданы в центр из одной семьи

Все три девочки ранее были переданы в центр из одной семьи

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Воспитанницы Центра помощи детям переданы под опеку. Сестры 6, 8 и 14 лет прожили в учреждении два года, но уже с января этого года их регулярно навещали будущие родители, выстраивая доверительные отношения.

Благодаря терпению взрослых удалось создать прочную эмоциональную связь, которая стала основой для передачи детей в семью. Отдел опеки Кировского района подготовил все необходимые документы и продолжает сопровождать новых родителей на этапе адаптации.

Устройство детей в семьи является приоритетной задачей органов социальной защиты. Поддержка со стороны государства и неравнодушных граждан помогает детям-сиротам найти дом и вернуться к нормальной жизни.

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