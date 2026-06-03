Волонтеры «ЛизаАлерт» нашли живыми 21 человека в Томской области за май

Поиски по остальным пропавшим продолжаются. Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» подвел итоги работы в мае. За месяц волонтеры отработали 36 заявок на поиск пропавших людей. В результате оперативных действий 21 человек был найден живым и здоровым.

К сожалению, двое пропавших обнаружены погибшими. По остальным случаям поисковые мероприятия продолжаются силами добровольцев и правоохранительных органов.

В отряде напоминают, что лучший способ избежать беды — профилактика. Родственникам рекомендуют заранее обсуждать с близкими маршруты передвижения и правила поведения в лесу или незнакомой местности. Волонтеры выражают благодарность всем неравнодушным гражданам, кто помогает в распространении ориентировок и поисковых мероприятиях.

Своевременное обращение к специалистам и участие общественности значительно повышают шансы на благополучный исход поисков. Деятельность добровольческих организаций остается важной частью системы обеспечения безопасности жителей региона.

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