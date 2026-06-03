Жара до +31 °С ожидается в Томской области 4 июня

Томичи очень скоро забудут, что совсем недавно в регионе было холодно Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

Прогноз погоды на четверг, 4 июня, уточнили в томском ЦГМС. В регионе будет жарко.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с порывами до 12 м/с.

Температура воздуха в районах области ночью составит +9…+14 °С, днем +26…+31 градусов.

В Томске предстоящей ночью ожидается +11…+13 °С, днем воздух прогреется до +27…+29 градусов.

5 и 6 июня жара не ослабнет. Более того, к субботе столбики термометров в регионе поднимутся до +32 °С.

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