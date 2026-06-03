В Томске построят завод по производству препаратов из донорской плазмы

Проект предусматривает запуск производства полного цикла Фото: Елена СТЕПАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске появится высокотехнологичное производство лекарственных средств. Соглашение о создании комплекса по переработке плазмы крови человека подписали представители заинтересованных сторон на площадках Петербургского международного экономического форума.

Проект предусматривает запуск производства полного цикла. На первом этапе предприятие начнет выпускать Альбумин и Иммуноглобулин человека, на втором — Факторы свертывания VIII и IX, Фибриноген и Протромбиновый комплекс. В качестве основной технологии выбрана хроматографическая очистка, обеспечивающая высокий выход продукции и соответствие стандартам биологической безопасности.

Плановая мощность завода составит около 300 тысяч литров перерабатываемой плазмы в год. Объем инвестиций оценивается в 4,5 миллиарда рублей. После выхода на проектную мощность предприятие создаст 250 рабочих мест и обеспечит ежегодные налоговые отчисления в размере 194 миллионов рублей.

Дочерняя структура российской компании, специализирующейся на оборудовании для службы крови, также планирует локализацию выпуска медицинских изделий для респираторной терапии. При поддержке турецкого партнера Morton Medical в регионе начнут производить дыхательные контуры, фильтры, маски для CPAP-терапии и камеры увлажнения для аппаратов ИВЛ.

Реализация проектов намечена на 2027 год. Новые производства направлены на обеспечение технологической независимости страны в сфере стратегически важных лекарств и медицинских изделий, часть из которых ранее импортировалась или выпускалась в недостаточном объеме.

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