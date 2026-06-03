В Томской области стартовала проверка безопасности аттракционов

Проверяющие оценили слаженность действий операторов каруселей и качелей при возникновении нештатных ситуаций Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В регионе началась профилактическая операция «Аттракцион». В период летних каникул специалисты Гостехнадзора будут контролировать соблюдение требований безопасности при эксплуатации развлекательного оборудования. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В рамках рейда на площадке томского городского сада инспекторы совместно с уполномоченным по правам ребенка и сотрудниками инженерно-технической службы провели учебную тренировку. Проверяющие оценили слаженность действий операторов каруселей и качелей при возникновении нештатных ситуаций, а также их навыки оказания первой медицинской помощи посетителям.

«Владельцам необходимо обратить внимание на обязательную регистрацию аттракционов в органах Гостехнадзора Томской области, техническое освидетельствование техники, подготовку и обучение операторов», — отметил глава региональной инспекции Александр Илешин.

Специалисты ведомства готовы оказать правовую и методическую поддержку владельцам аттракционной техники. Регулярные проверки помогают предотвратить травматизм и обеспечивают безопасный отдых детей и взрослых в парках развлечений. Ответственный подход организаторов досуга к техническому состоянию оборудования является залогом отсутствия происшествий в курортный сезон.

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