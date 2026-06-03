Аферисты обманули жителя Томской области при покупке шин для авто

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП
Новый случай обмана, связанный с покупкой товаров в сети, зафиксирован в Томской области.
По данным полиции региона, житель Верхнекетского района на сайте бесплатных объявлений искал автомобильные шины. Автомобилист нашел устраивающий его вариант, написал продавцу и перевел на его счет 65 тысяч рублей. Продавец оказался мошенником и перестал выходить на связь, шины в Верхнекетский район не пришли.
Покупатель обратился в полицию.
В УМВД настоятельно призывают жителей Томской области не переводить деньги незнакомцам в качестве предоплаты.
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