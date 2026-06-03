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НовостиОбщество3 июня 2026 7:35

Аферисты обманули жителя Томской области при покупке шин для авто

Мужчина перевел 65 тысяч рублей за несуществующий товар
Елена Белоусова
Продавец оказался мошенником и перестал выходить на связь

Продавец оказался мошенником и перестал выходить на связь

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Новый случай обмана, связанный с покупкой товаров в сети, зафиксирован в Томской области.

По данным полиции региона, житель Верхнекетского района на сайте бесплатных объявлений искал автомобильные шины. Автомобилист нашел устраивающий его вариант, написал продавцу и перевел на его счет 65 тысяч рублей. Продавец оказался мошенником и перестал выходить на связь, шины в Верхнекетский район не пришли.

Покупатель обратился в полицию.

В УМВД настоятельно призывают жителей Томской области не переводить деньги незнакомцам в качестве предоплаты.

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