«Разделяем вашу озабоченность»: городские власти ответили на открытое письмо томской ландшафтной комиссии

В ряде случаев есть объективные причины для сноса деревьев без согласования Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Городской департамент дорожной деятельности и благоустройства дал комментарий по поводу опубликованного 2 июня открытого письма экспертов ландшафтной комиссии Томска. Члены этой структуры считают, что необходимо изменить систему работы комиссии, а также принципы сохранения зеленых насаждений в городе.

В письме указано, что в состав комиссии вошли многочисленные сотрудники администрации, не являющиеся специалистами по биологии, дендрологии или ландшафтной архитектуре. Из 23 членов комиссии — лишь четыре профильных специалиста и один представитель органов охраны окружающей среды.

Кроме того, в письме говорится о непрозрачности сносов и компенсационных посадок. В некоторых случаях порубочные билеты выдавались и сносы проводились еще до того, как члены комиссии получали проекты протоколов.

В ответе департамента дорожной деятельности и благоустройства сказано, что в ряде случаев есть объективные причины для сноса деревьев без согласования. «Ресурсоснабжающие организации в соответствии с законодательством при проведении аварийных работ или расчистке охранных зон ЛЭП не обязаны уведомлять город о подрезке деревьев, если это угрожает возникновением аварии или жизни людей. Это вопрос безопасности, а не бюрократии», — отметил глава департамента Денис Хафизов.

Чиновник также отметил, что по конкретным предложениям комиссии администрация готова пойти навстречу.

Авторы открытого письма предложили, в том числе, публиковать адреса сносов и обрезок; запретить реализацию проектов благоустройства и озеленения без согласования с комиссией. Письмо подписали четыре человека — Андрей Баздырев, Михаил Ямбуров, Ольга Чернова и Елена Пожидаева.

Начальник департамента Денис Хафизов предложил провести встречу с активистами и подчеркнул, что городские власти разделяют озабоченность состоянием зеленых массивов в областном центре.

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