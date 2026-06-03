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НовостиОбщество3 июня 2026 0:45

В Томской области мужчина заплатил почти полмиллиона рублей за одного осетра

Браконьеру также предстоят исправительные работы
Елена Белоусова
Житель Парабели погасил долг полностью

Житель Парабели погасил долг полностью

Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области суровое наказание последовало за вылов внесенного в Красную книгу осетра. Как сообщили в региональном управлении ФССП, житель Парабели поймал запрещенную к вылову рыбу и спрятал ее дома в морозильной камере. Суд постановил, что браконьер обязан отбыть исправительные работы и оплатить ущерб в размере 480 тысяч рублей.

Мужчина получил постановление о возбуждении исполнительного производства. В отделении судебных приставов по Парабельскому район он узнал, что арестованы сбережения на его банковских счетах и вводится запрет на регистрацию в ГИБДД автомобиля «Лексус».

Пристав предупредила о том, что, если обязательства не будут исполнены в течение пяти дней, долг будет увеличен за счет исполнительского сбора в бюджет РФ.

Житель Парабели погасил долг полностью. Как стало известно о хранившейся в морозилке рыбе — в ФССП не уточнили.

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