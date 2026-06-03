Пенсионерка из Томска перевела почти два миллиона рублей на «безопасный счет»

Фото: Ольга ЮШКОВА.
Новый случай обмана, в котором фигурировал пресловутый «безопасный счет», произошел в Томске. В полиции региона уточнили, что аферисты сумели выманить крупную сумму денег у женщины 1956 года рождения.
Сначала пенсионерка получила уведомление на телефон о голосовании в домовом чате. Чтобы проголосовать, требовалось ввести код из SMS-сообщения.
После ей начали активно звонить люди, называвшие себя сотрудниками правоохранительных органов. Пенсионерку запугивали и в конечном итоге убедили перевести все свои сбережения на «безопасный счет».
Общая сумма ущерба составила около 1 700 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.
Словосочетание «безопасный счет» аферисты используют очень часто. При этом у Центробанка, МВД, ФСБ или Росфинмониторинга такого рода счетов нет, а значит любое предложение перевести туда деньги — является мошенничеством.
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