В томский отряд «ЛизаАлерт» в мае поступило 36 заявок на поиск пропавших людей

Существует понятие «активный поисковый сезон», который приходится на теплое время года Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поисковики томского отряда «ЛизаАлерт» опубликовали итоги своей работы за май 2026 года. В этом месяце в отряд поступило 36 заявок на поиск пропавших людей по всей Томской области. Из них найдены живыми — 21, погибшими – двое.

Волонтеры подчеркивают — поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.

За весь 2025 год отряд принял 493 заявки на поиск, 109 из них – в лесу. Поисковики напоминают, что летом риск пропаж особенно возрастает, ведь многие отправляются за грибами и дикоросами, чаще выезжают на природу с семьей. Существует понятие «активный поисковый сезон», который приходится на теплое время года.

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