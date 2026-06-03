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НовостиОбщество3 июня 2026 4:10

В томский отряд «ЛизаАлерт» в мае поступило 36 заявок на поиск пропавших людей

Живым найден 21 человек
Елена Белоусова
Существует понятие «активный поисковый сезон», который приходится на теплое время года

Существует понятие «активный поисковый сезон», который приходится на теплое время года

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поисковики томского отряда «ЛизаАлерт» опубликовали итоги своей работы за май 2026 года. В этом месяце в отряд поступило 36 заявок на поиск пропавших людей по всей Томской области. Из них найдены живыми — 21, погибшими – двое.

Волонтеры подчеркивают — поиски тех, кто не найден, продолжаются: распространяются ориентировки, проверяются свидетельства.

За весь 2025 год отряд принял 493 заявки на поиск, 109 из них – в лесу. Поисковики напоминают, что летом риск пропаж особенно возрастает, ведь многие отправляются за грибами и дикоросами, чаще выезжают на природу с семьей. Существует понятие «активный поисковый сезон», который приходится на теплое время года.

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