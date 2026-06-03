Открытие пляжа на Семейкином острове в Томске переносится на неопределенный срок

Пока томичам купаться негде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На неопределенный срок отложено открытие пляжа на левом берегу Томи, на Семейкином острове. Издание «Аргументы и Факты — Томск» сообщило, что планы изменились из-за слишком высокого уровня воды в реке. Затоплена дорога, по которой на пляж завозят оборудование для обустройства локации.

Кроме того, свое заключение должен дать Роспотребнадзор, специалисты которого пока также не могут добраться до места.

Изначально планировалось, что пляж будет открыт с воскресенья, 7 июня.

В 2025 году городской пляж на Семейкином острове открыли 11 июня. Перед началом сезона территорию обработали от клещей, установили лежаки, пляжные зонты, питьевые фонтанчики, туалеты и раздевалки.

В последние годы нет пассажирского сообщения речным транспортом с Семейкиным островом. Томичи сами должно выстраивать логистику, если хотят попасть на левый берег Томи.

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