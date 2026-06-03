Суд отправил томича в колонию за неуплату алиментов

Из-за долга по алиментам томич-рецидивист отправился в исправительную колонию строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 35-летнего мужчины. Томич признан виновным по статье УК РФ «Неуплата средств на содержание детей».

По информации прокуратуры Томской области, с 2022 года на основании судебного решения мужчина обязан выплачивать деньги на содержание дочери. Ранее он уже привлекался к ответственности за неуплату алиментов, однако ситуация не изменилась.

Общая сумма задолженности превысила 800 тысяч рублей.

Ранее мужчина был судим как за аналогичное преступление, так и за противоправные деяния против личности и собственности. Приговор суда — один год и два месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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