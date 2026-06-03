В Томской области в отношении троих мужчин возбуждено пять уголовных дел

В Томской области возбуждено пять уголовных дел по двум статья УК РФ, связанных с незаконным изготовлением и оборотом оружия. Фигурантов — трое. По данным полиции региона, жители города Колпашево — мужчины 1987 и 1994 годов рождения, обратились к своему общему 36-летнему знакомому с просьбой изготовить из имеющихся у него ружей обрезы.
Как сказано в релизе УМВД, заказчики хотели незаметно для окружающих носить оружие при себе. Позже мужчины признались, что обрезы были нужны для устрашения конкретных людей, с которыми регулярно возникали конфликты.
Дома у одного из мужчин обнаружили и изъяли обрезы огнестрельного ружья 16 калибра и патроны к ним.
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