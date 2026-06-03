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НовостиОбщество3 июня 2026 6:10

В Томской области женщина оформила три кредита на имя знакомого

Так дама отомстила за невозвращенный долг
Елена Белоусова
Сельская жительница предстанет перед судом за хитроумную схему возврата долга

Сельская жительница предстанет перед судом за хитроумную схему возврата долга

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кривошеинском районе будут судить местную жительницу, которую подозревают в краже с чужого банковского счета. По данным прокуратуры Томской области, осенью 2025 года сельчанка одолжила знакомому крупную сумму денег — 84 тысячи рублей. Приятель деньги не возвращал, объясняя, что не может снять их с вклада в банке.

Дама каким-то образом узнала, что на самом деле у мужчины нет денег и вклада и решила оформить на его имя кредит. У женщины были паспортные данные приятеля, кроме того, она имела свободный доступ к его мобильному телефону.

Кредиты были получены в трех микрофинансовых организациях на общую сумму более 25 тысяч рублей. Деньги женщина истратила.

В ношении 37-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Вину в содеянном обвиняемая признала.

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