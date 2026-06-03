В Томской области женщина оформила три кредита на имя знакомого

Сельская жительница предстанет перед судом за хитроумную схему возврата долга Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кривошеинском районе будут судить местную жительницу, которую подозревают в краже с чужого банковского счета. По данным прокуратуры Томской области, осенью 2025 года сельчанка одолжила знакомому крупную сумму денег — 84 тысячи рублей. Приятель деньги не возвращал, объясняя, что не может снять их с вклада в банке.

Дама каким-то образом узнала, что на самом деле у мужчины нет денег и вклада и решила оформить на его имя кредит. У женщины были паспортные данные приятеля, кроме того, она имела свободный доступ к его мобильному телефону.

Кредиты были получены в трех микрофинансовых организациях на общую сумму более 25 тысяч рублей. Деньги женщина истратила.

В ношении 37-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело. Вину в содеянном обвиняемая признала.

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