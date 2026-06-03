Первый месяц лета в Томской области порадует стабильным теплом

Фото: Елена Белоусова.
Лето в Западной Сибири началось с отклонений от среднемноголетних норм. В частности, в Томской области в первых числах июня — очень жарко. В целом, июнь будет теплым. Об этом сообщила начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского УГМС Анна Лапчик.
«Выпущено штормовое предупреждение о том, что в период с 1 по 6 июня в ряде районов местами ожидается аномально жаркая погода. Это значит, что в течение не менее пяти дней в одном и том же населенном пункте максимальные температуры будут составлять 30 градусов и выше, что неблагоприятно влияет на жизнедеятельность людей, сельскохозяйственных растений и некоторые отрасли экономики», – объяснила Анна Лапчик.
Прогнозы на июль и август носят предварительный характер, они еще будут корректироваться. Согласно предварительным данным, июль на территории Юго-Западной Сибири ожидается в пределах нормы. Что касается августа, то температура ожидается около и выше нормы на 1-1,5 градуса. Количество осадков — в пределах нормы.
На востоке Кемеровской области в июне температура воздуха будет ниже климатической нормы, сообщило издание «Сибдепо». Кузбасс – единственный регион Сибири с таким прогнозом.
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