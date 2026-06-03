Один лесной пожар потушен за сутки в Томской области

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
За прошедшие сутки на территории Томской области ликвидирован один лесной пожар на территории Колпашевского лесничества. В областном департаменте лесного хозяйства уточнили, что в данный момент действует один лесной пожар на территории Верхнекетского лесничества.
Всего с начала сезона в регионе потушен 41 лесной пожар.
Особый противопожарный режим введен на всей территории Томской области. Жителям в случае обнаружения возгораний или задымлений на территории лесных массивов следует звонить на круглосуточную горячую линию лесной охраны: 8-800-100-94-00.
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