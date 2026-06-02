В Томске в связи с празднованием Дня города перекроют ряд центральных улиц

Несколько локаций в городе в честь праздника станут пешеходными Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Томичи в ближайшие выходные дни отметят День города. Запланировано множество праздничных мероприятий, в связи с чем будет временно ограничено движение транспорта на некоторых участках в областном центре.

По данным городских властей, с 21.00 пятницы, 5 июня, до 22.00 воскресенья, 7 июня, будет закрыто движение в переулке Спортивный от проспекта Ленина до улице Советской, а также на участке улицы Гагарина от проспекта Фрунзе до переулка Спортивного.

С 7.00 субботы, 6 июня, до 21.00 воскресенья, 7 июня, будет невозможно проехать по переулку Спортивному от Советской до Фрунзе и по улице Советской от проспекта Фрунзе до улицы Герцена.

С 8.00 до 12.30 воскресенья, 7 июня, движение будет закрыто по улице Бакунина от здания на Бакунина, 7 до Обруба.

В пятницу, 5 июня, будет перекрыто движение с 18.30 до 22.00 от проспекта Ленина до Набережной Томи в связи с проведением фестиваля «Чеховские пятницы».

Часть улиц перекроют в субботу, 6 июня, в микрорайоне Академгородок. Там запланировано празднование Дня Академгородка.

