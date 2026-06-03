В Томской области в третий день лета воздух прогреется до +29°С

К пятнице, 5 июня, жара в регионе перешагнет отметку в +30 градусов Фото: Елена Белоусова.

Переменная облачность, без осадков — такая погода ждет жителей Томска и области в среду, 3 июня. Это прогноз синоптиков томского ЦГМС.

Ветер юго-восточный 2-7 м/с, местами порывы будут достигать до 14 м/с.

Температура воздуха в районах области составит +24…+29 градусов. В Томске днем столбики термометров поднимутся до +25…+27 градусов.

К пятнице, 5 июня, жара в регионе перешагнет отметку в +30 градусов, предупреждают метеорологи.

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