Высокая вода в Томи отложила открытие пляжа на Семейкином острове

Пока купальный сезон откладывается Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Старт купального сезона на Семейкином острове в Томске переносится из-за паводковой обстановки. Уровень воды в реке Томь остается критически высоким, что привело к подтоплению подъездной дороги к пляжу.

Подготовительные работы ведутся, но окончательное решение о запуске объекта зависит от природных факторов. Перед открытием специалисты Роспотребнадзора должны проверить качество воды и соответствие территории санитарным нормам.

«Подготовка идет, но не все в этом вопросе зависит от людей», — отметили организаторы.

Гражданам рекомендуют дождаться официального разрешения надзорного ведомства и не пытаться купаться в непроверенных местах. Безопасность отдыхающих приоритетна, поэтому открытие пляжа состоится только после стабилизации гидрологической обстановки и получения всех необходимых заключений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В лесах Томской области с 5 июня начнут уничтожать соснового пилильщика

Получил наследство — корми кота: юрист объяснил томичам, как прописать в завещании уход за питомцами

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru