Высокая вода в Томи отложила открытие пляжа на Семейкином острове

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Старт купального сезона на Семейкином острове в Томске переносится из-за паводковой обстановки. Уровень воды в реке Томь остается критически высоким, что привело к подтоплению подъездной дороги к пляжу.
Подготовительные работы ведутся, но окончательное решение о запуске объекта зависит от природных факторов. Перед открытием специалисты Роспотребнадзора должны проверить качество воды и соответствие территории санитарным нормам.
«Подготовка идет, но не все в этом вопросе зависит от людей», — отметили организаторы.
Гражданам рекомендуют дождаться официального разрешения надзорного ведомства и не пытаться купаться в непроверенных местах. Безопасность отдыхающих приоритетна, поэтому открытие пляжа состоится только после стабилизации гидрологической обстановки и получения всех необходимых заключений.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В лесах Томской области с 5 июня начнут уничтожать соснового пилильщика
Получил наследство — корми кота: юрист объяснил томичам, как прописать в завещании уход за питомцами
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
ЧИТАТЕЛЯМ:
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru