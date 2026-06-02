В Томске продлили особый противопожарный режим

За несанкционированное разведение огня предусмотрены солидные штрафы

В Томской области продлен особый противопожарный режим, который запрещает разведение открытого огня и проведение пожароопасных работ. Как сообщили в пресс-службе мэрии Томска, ограничения будут действовать на всей территории региона до 30 июня.

В период действия особого режима жителям и организациям строго запрещено разводить открытый огонь, жечь траву, а также проводить любые пожароопасные работы в лесах и населенных пунктах. Кроме того, нельзя бросать непотушенные сигареты или спички на обочины дорог.

Нарушение этих требований влечет за собой административную ответственность. Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 60 тысяч рублей, предприниматели без образования юридического лица — до 80 тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа может достигать 800 тысяч рублей.

