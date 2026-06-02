НовостиОбщество2 июня 2026 14:06

В Томске продлили особый противопожарный режим

Строгие ограничения, включая запрет на разведение огня, будут действовать на всей территории региона до 30 июня.
Екатерина Сафонова
За несанкционированное разведение огня предусмотрены солидные штрафы

За несанкционированное разведение огня предусмотрены солидные штрафы

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области продлен особый противопожарный режим, который запрещает разведение открытого огня и проведение пожароопасных работ. Как сообщили в пресс-службе мэрии Томска, ограничения будут действовать на всей территории региона до 30 июня.

В период действия особого режима жителям и организациям строго запрещено разводить открытый огонь, жечь траву, а также проводить любые пожароопасные работы в лесах и населенных пунктах. Кроме того, нельзя бросать непотушенные сигареты или спички на обочины дорог.

Нарушение этих требований влечет за собой административную ответственность. Для граждан предусмотрены штрафы в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Должностные лица могут быть оштрафованы на сумму до 60 тысяч рублей, предприниматели без образования юридического лица — до 80 тысяч рублей. Для юридических лиц размер штрафа может достигать 800 тысяч рублей.

