Томская область вошла в топ-3 самых дешевых регионов России по цене на бензин

Самым дорогим бензин остается на Дальнем Востоке

Томская область заняла второе место в общероссийском рейтинге субъектов с самой низкой стоимостью автомобильного топлива. По данным исследовательского агентства за апрель 2026 года, регион улучшил свои позиции, поднявшись на одну строчку вверх по сравнению с прошлым годом.

Средняя цена на бензин в Томской области составила 63,19 рубля за литр. Дешевле топливо обходится автомобилистам только в Курганской области (61,99 рубля). Замыкает тройку лидеров Челябинская область с показателем 63,44 рубля. На четвертом и пятом местах расположились Алтайский край и Омская область.

В целом по стране средняя потребительская цена на бензин в апреле достигла 67,13 рубля за литр, что на 40 копеек выше мартовских значений. Рост цен на 0,6% и более зафиксирован в 43 регионах. Наиболее заметное подорожание отмечено в Чеченской Республике (на 3,0%) и Крыму (на 2,8%). Снижение стоимости топлива произошло лишь в пяти субъектах РФ, среди которых выделяется Камчатский край (–5,0%).

Самым дорогим бензин остается на Дальнем Востоке: в Магаданской области его продают по 80,33 рубля, на Камчатке — по 80,14 рубля, а на Сахалине — по 79,35 рубля за литр.

Доступность горюче-смазочных материалов влияет на транспортные расходы жителей и логистику предприятий. Стабильные цены в Сибири способствуют поддержке местного автопарка и снижению издержек для бизнеса.

