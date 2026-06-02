Жители Томской области совершили 136 тысяч звонков в облздрав за пять месяцев

Оперативная информационная поддержка помогает томичам быстрее получать необходимые медицинские услуги и лекарства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С января по май 2026 года на горячие линии департамента здравоохранения Томской области поступило 136 512 звонков. Всего зарегистрировано 347 110 обращений, так как во время одного разговора жители часто решают несколько вопросов одновременно. Об этом сообщили в профильном ведомстве.

Лидером по популярности стала тема наличия и стоимости лекарственных препаратов, БАДов и медицинских изделий — 333 604 обращения. На втором месте вопросы льготного лекарственного обеспечения (9 389 запросов), на третьем — качество оказания медицинской помощи (1 296 случаев). Операторы работают круглосуточно и консультируют граждан по графику работы аптек, правилам хранения медикаментов и подготовке к анализам.

Граждане активно интересовались работой сервиса «Здоровье» на портале «Госуслуги» (317 обращений) и вопросами диспансеризации (219 запросов). Часть из них была обработана через чат-бот в МАКСе. Также операторы приняли 1 997 звонков по теме профилактики клещевого энцефалита: люди уточняли адреса пунктов серопрофилактики и сроки поступления вакцин.

Для удобства жителей продолжает работать онлайн-сервис tabletka.online для вопросов льготного обеспечения. Получить консультацию можно по телефонам 8 (3822) 516-616, 8-800-350-88-50 или 122 (3).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Хочет быть артистом»: участник проекта «Родники.Дети» из Томской области Алексей Майков выбрал свое будущее

В Томске в связи с празднованием Дня города перекроют ряд центральных улиц

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru