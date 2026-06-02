В лесах Томской области с 5 июня начнут уничтожать соснового пилильщика

Вредитель является достаточно опасным для всех зеленых насаждений Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области приступли к мероприятиям по подавлению численности рыжего соснового пилильщика. Работы запланированы на площади 8,5 тысячи гектаров и пройдут как наземным, так и авиационным способами. Об этом сообщали в департаменте лесного хозяйства региона.

Наземная обработка биологическими препаратами охватит кедровые насаждения в окрестностях деревень Сафроновка, Десятово и Аркашево Кожевниковского района, а также припоселковые кедровники Томского района: Губинский, Нижне-Сеченовский, Лоскутовский, Протопоповский, Плотниковский, Петуховский, Аксеновский и лесной парк у села Яр. Авиация применит химические препараты над участками в 20 километрах от села Бурка и в 30 километрах от деревни Кенга.

С 5 июня по 25 июня 2026 года вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезда транспортных средств на период проведения работ. Мера необходима для обеспечения санитарной безопасности и защиты населения от воздействия препаратов. Пчеловодам напоминают о необходимости соблюдения статьи 16 Федерального закона «О пчеловодстве в Российской Федерации» для сохранения продукции.

«Сроки проведения работ являются плановыми. Специалисты департамента могут корректировать их в зависимости от погодных условий для достижения максимальной эффективности обработок», — отметили в ведомстве.

Гражданам рекомендуют воздержаться от посещения указанных лесных массивов в период обработки. По вопросам предоставления информации можно обращаться на прямую линию лесной охраны по телефону 8-800-100-94-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Густая зелень, синева и цветы: Первый летний фоторепортаж из прогретого города

До + 27 °С: первая неделя лета в Томской области будет теплой и солнечной

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru