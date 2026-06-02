Коммунальщики убрали улицы в Кировском и Октябрьском районах Томска

С наступлением тепла в Томске регулярно проводятся субботники

В Томске продолжаются плановые работы по благоустройству городских территорий. Организована уборка улиц и прилегающих зон в Кировском и Октябрьском районах.

В Кировском районе коммунальные службы очистили от уличного смета и крупногабаритных отходов улицу Степановскую, Нефтяную, Заводскую, Мокрушина, Ботанический переулок и Коларовский тракт. В селе Тимирязевское рабочие вручную привели в порядок обочины и полосы отвода на улицах Ленина, Октябрьской, Школьной, Новой, а также в переулках Крылова и Школьном.

Подрядчики Октябрьского района навели порядок на улицах Вилюйской, Средне-Кирпичной и Угрюмова. Спецтехника вывезла накопившийся мусор, а бригады рабочих подмели тротуары и проезжие части.

