Жительница Парабельского района пойдет под суд за долг по алиментам

Сумма долга уже составила 1,5 млн рублей

Прокуратура Парабельского района Томской области направила в суд уголовное дело против 41-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в злостном уклонении от уплаты средств на содержание несовершеннолетних детей (часть 1 статьи 157 УК РФ).

С 2021 года по решению суда с нее взыскивались алименты на дочь и сына, в отношении которых она лишена родительских прав. За это время гражданка накопила задолженность в размере почти полутора миллионов рублей. Несмотря на неоднократное привлечение к административной ответственности, мать не предпринимала действий для погашения долга и игнорировала требования закона.

Уголовное дело передано в Парабельский районный суд для рассмотрения по существу. Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком до одного года.

Злостная неуплата алиментов является серьезным правонарушением, нарушающим права детей на достойную жизнь. Правоохранительные органы продолжают контролировать исполнение судебных решений и привлекать к ответственности недобросовестных родителей.

