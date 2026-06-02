Уснул около трупа, зарезав приятеля: под Томском протрезвевший мужчина осознал содеянное и вызвал полицию

Жуткая история произошла в октябре 2025 года в дачном доме на территории одного из СНТ. 65-летний житель поселка Копылово выпивал со знакомыми в гостях. В пьяном угаре мужчина повздорил с 43-летний приятелем и 8 раз ударил его кухонным ножом в голову, шею и грудь. Затем лег спать рядом с трупом. Проснувшись, понял, что сотворил, и сам вызвал полицию. Какое наказание получил убийца — «КП-Томск» рассказали 2 июня в облпрокуратуре.
«Исколотый мужчина скончался от полученных травм на месте. Остальные гости разошлась спать по другим комнатам еще до происшествия, поэтому заступиться за пострадавшего в момент нападения было некому. Сдавшийся полицейским сельчанин на предварительном следствии признал вину, однако на судебном заседании вдруг стал утверждать, что сам себя оговорил», — сообщила изданию старший помощник прокурора Томской области по взаимодействию со СМИ Светлана Емельянова.
Несмотря на то, что фигурант уголовного дела сменил показания, против него было собрано достаточно доказательств. Судья согласился с обвинением. 25 мая агрессивный любитель спиртного услышал приговор: восемь лет лишения свободы.
Отбывать наказание преступник будет в исправительной колонии строгого режима.
Ранее «Комсомольская правда — Томск» писала, что 36-летний мужчина убил стулом знакомого и пригрозил свидетельнице.
