Прокуратура заставила шегарского работодателя выплатить 60 тысяч рублей

Нарушение выплат произошло в ноябре 2025 года

Прокуратура Шегарского района Томской области защитила трудовые права 51-летней местной жительницы. Подробности рассказали сегодня в пресс-службе прокуратуры Томской области.

Женщина была уволена в ноябре 2025 года из деревообрабатывающей организации в связи с сокращением штата, но работодатель отказался выплачивать ей средний заработок за третий месяц после увольнения, несмотря на решение службы занятости.

Надзорное ведомство внесло директору предприятия представление и возбудило дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ за невыплату заработной платы в установленный срок. После вмешательства прокурора женщина получила выходное пособие в размере чуть менее 60 тысяч рублей.

Работодатель привлечен к административной ответственности и оштрафован. Санкции предусматривают наказание за нарушение сроков выплат работникам.

Соблюдение трудового законодательства контролируется надзорными органами. Гражданам напоминают: при нарушении прав можно обращаться в прокуратуру для восстановления справедливости и получения положенных компенсаций.

