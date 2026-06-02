НовостиОбщество2 июня 2026 13:57

Из Томской области экспортировали 104 тонны кедрового ореха

Китай стал главным покупателем сибирского деликатеса
Екатерина Сафонова
Данные представлены Россельхознадзором за пять месяцев

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года из Томской области вывезли 104,5 тонны кедрового ореха. Специалисты Россельхознадзора оформили фитосанитарные сертификаты на все экспортные партии, подтвердив их соответствие международным стандартам. Данные приводят в самом надзорном ведомстве.

Основным направлением поставок стал Китай: туда отправили 70,4 тонны продукции, что составляет 67 процентов от общего объема. Также томский орех приобрели партнеры из Сербии (25,2 тонны), Белоруссии (8,9 тонны) и Армении (0,06 тонны).

Качество каждой партии проверялось в лаборатории Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Исследования подтвердили безопасность продукции и отсутствие карантинных объектов, что позволило беспрепятственно пройти таможенный контроль.

Экспорт лесных даров остается важной статьей дохода для региональных производителей. Строгий ветеринарный и фитосанитарный надзор обеспечивает репутацию томской продукции на внешнем рынке и способствует развитию несырьевого экспорта в Сибири.

