Из Томской области экспортировали 104 тонны кедрового ореха

Фото: Иван МАКЕЕВ.
С начала 2026 года из Томской области вывезли 104,5 тонны кедрового ореха. Специалисты Россельхознадзора оформили фитосанитарные сертификаты на все экспортные партии, подтвердив их соответствие международным стандартам. Данные приводят в самом надзорном ведомстве.
Основным направлением поставок стал Китай: туда отправили 70,4 тонны продукции, что составляет 67 процентов от общего объема. Также томский орех приобрели партнеры из Сербии (25,2 тонны), Белоруссии (8,9 тонны) и Армении (0,06 тонны).
Качество каждой партии проверялось в лаборатории Томского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Исследования подтвердили безопасность продукции и отсутствие карантинных объектов, что позволило беспрепятственно пройти таможенный контроль.
Экспорт лесных даров остается важной статьей дохода для региональных производителей. Строгий ветеринарный и фитосанитарный надзор обеспечивает репутацию томской продукции на внешнем рынке и способствует развитию несырьевого экспорта в Сибири.
