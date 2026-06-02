Россельхознадзор аннулировал 70 деклараций на зерно в Томской области

Зерно не было проверено на присутствие пестицидов

Специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора признали недействительными 70 деклараций о соответствии зерна требованиям технического регламента. Нарушения выявлены в ходе анализа 204 документов за период с января по май 2026 года.

Основными причинами аннулирования стали отсутствие сведений об исследованиях на остаточное количество пестицидов и ошибки в оформлении. В частности, производители не указывали дату прекращения действия декларации, контактные данные и единицы измерения партии. Согласно приложению № 6 к ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», контроль содержания химических веществ является обязательным.

Так, производитель из Зырянского района оформил декларации на 6 тысяч тонн пшеницы урожая 2025 года без проведения необходимых лабораторных испытаний на пестициды. По всем фактам нарушений ведомство вынесло предостережения о недопустимости подобных действий.

Заявители несут полную ответственность за достоверность сведений в декларациях. Аграриям напоминают: самостоятельное формирование доказательной базы и строгое соблюдение регламентов обеспечивают безопасность продукции и предотвращают штрафы со стороны надзорных органов.

