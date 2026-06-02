В Томской области мужчине незаконно отказали в пользовании дачей

Мужчина претендовал на участок рядом с его домом. Фото: прокуратура Томской области

Прокуратура Александровского района Томской области защитила имущественные права местного жителя. Мужчина обратился в надзорный орган с жалобой на невозможность оформить аренду земельного участка в селе Александровское, прилегающего к его домовладению, для ведения огородничества.

В ходе проверки установлено, что заявителю отказывали по формальным основаниям, не имеющим законной силы. Прокуратура внесла представление об устранении нарушений земельного законодательства. После вмешательства ведомства права гражданина восстановлены, ему предоставлен интересующий земельный участок.

Соблюдение процедур предоставления земли контролируется надзорными органами. Гражданам напоминают: при необоснованных отказах в оформлении документов можно обращаться в прокуратуру для защиты своих законных интересов.

