В Томской области суд аннулировал фиктивный брак ради гражданства

Асиновская городская прокуратура Томской области добилась через суд аннулирования фиктивного брака, который 35-летняя местная жительница заключила с 25-летним гражданином дальнего зарубежья для получения им разрешения на временное проживание и гражданства России. Подробности рассказали в прокуратуре Томской области.

В ходе проверки соблюдения миграционного законодательства надзорное ведомство установило, что брак был зарегистрирован в октябре 2022 года. Проверка показала, что семейный союз носил формальный характер: супруги не вели совместного хозяйства и не проживали вместе. Как выяснилось, единственной целью заключения брака было получение миграционных документов. За свои услуги женщина получала от иностранца финансовую помощь и подарки для своих детей.

На основании собранных материалов прокуратура направила в Асиновский городской суд исковое заявление о признании брака недействительным и аннулировании записи акта гражданского состояния. Суд полностью удовлетворил требования прокурора.

