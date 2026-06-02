«Хочет быть артистом»: участник проекта «Родники.Дети» из Томской области Алексей Майков выбрал свое будущее

За кудрявого мальчишку проголосовали более десяти тысяч зрителей. Фото: Владимир Мазур

В последний день мая завершился третий сезон всероссийского конкурса детской песни «Родники. Дети». Финал проекта состоялся в Томске. Алексей Майков — ученик 5-го класса молчановской школы победил в номинации «Народное голосование». Мама Алексея Людмила поделилась с изданием «МК-Томск» пережитыми эмоциями.

По словам женщины, ее сын почувствовал красоту музыку, когда был совсем маленьким. В три года он брал кухонную поварешку вместо микрофона и пел. Сейчас Алексей занимается в детской школе искусств в Кривошеино, несколько раз в неделю ездит за тридцать километров от родного Молчаново на занятия к наставнику Людмиле Альбах.

«Он живет этим. Однажды он получил двойку, я начала ругать и сказала: "Все, вокал заканчиваем". У него случилась истерика. Он без этого не сможет просто», — пересказала маленький эпизод из жизни мать победителя.

Людмила также поделилась, что Алексей чаще всего слушает не современную эстраду, в его плейлисте — Леонтьев, Кобзон, Пелагея, песни Пахмутовой и Резникова.

В одиннадцать лет Алексей твердо знает, что хочет быть певцом, артистом. Ему комфортно на сцене. Вместе с тем, каждую спетую песню мальчик переживает очень эмоционально. Так случилось и в финале конкурса «Родники. Дети», где Алексей исполнил песню «Моя Россия» композитора Евгения Коновалова. «Он не станет петь то, что ему не откликается. На сцене у него был такой сильный выплеск эмоций, что, выйдя за кулисы, он разрыдался», — призналась женщина.

Алексей Майков три года занимается эстрадным вокалом в кривошеинской детской школе искусств и параллельно осваивает игру на барабанах и фортепиано в детской музыкальной школе.

