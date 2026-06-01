В Томске состоялся финал третьего сезона конкурса «Родники.Дети»

Алексей совсем недавно блестяще выступил на региональном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», где завоевал второе место. Фото: Владимир Мазур

Закончился третий сезон всероссийского конкурса детской песни «Родники. Дети». Финал проекта состоялся в томском театре драмы. Финалистами в этом году стали юные исполнители из пятнадцати регионов России и Белоруссии.

В состав жюри вошли три заслуженных артиста России — Зара, Пелагея и Сергей Войтенко. К ним присоединились блогер и певица Карина Кросс, генпродюсер движения Елена Ульянова. Неизменный председатель жюри — народный артист России Олег Газманов.

От Томской области в финале конкурса «Родники. Дети» принял участие Алексей Майков. Ученик 5-го класса молчановской школы №1 осваивает игру на барабанах и фортепиано в детской музыкальной школе. На протяжении трех лет занимается эстрадным вокалом в кривошеинской детской школе искусств. Школьник победил в номинации «Народное голосование».

Гран-при конкурса завоевала София Фадеева из Татарстана с песней «Хава нагила», вокальное трио «Хыял» победило в номинации «Сохранение культурного наследия», лучшим детским вокально-инструментальным ансамблем жюри назвало группу «Металлический лес» из Москвы. Лучшим автором детской песни признан Мартин Ведерников из Подмосковья.

Лучшим исполнителем в возрасте от 7 до 9 лет стала Мария Маркова-Бутырская из Санкт-Петербурга с песней «Дельтаплан».

В возрастной категории 10-13 лет лучшим юным исполнителем признан Дамир Набиев из Белоруссии с песней «Нас бьют — мы летаем». В возрастной категории 14-17 лет победила «Ласточка» в исполнении Александры Козловской из Белоруссии.

Предыдущие финалы конкурса «Родники. Дети» проходили в Москве и в Казани.

