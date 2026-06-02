Врачи «Плавучей поликлиники» осмотрели 700 томичей из отдаленных сел

Специалисты провели 4610 исследований. Фото: департамент здравоохранения Томской области

В Томской области продолжается экспедиция «Плавучей поликлиники». С начала работы она приняла 699 пациентов, в том числе 110 детей. Медики посетили восемь населенных пунктов Молчановского и Каргасокского районов: Могочино, Напас, Молодёжный, Неготка, Киевский, Новый Васюган, Новый Тевриз и Средний Васюган. Об этом рассказали в профильном ведомстве.

Специалисты провели 4610 исследований. Жителям доступны ЭКГ, спирометрия, УЗИ, лабораторные анализы крови и тонометрия. Врачи узкого профиля корректировали схемы лечения хронических заболеваний, включая гипертонию и ишемическую болезнь сердца.

«Все специалисты нашей команды востребованы в отдаленных районах региона. Особой популярностью пользуются у пациентов невролог, кардиолог и травматолог. Кроме того, у некоторых сельчан в ходе обследования были выявлены злокачественные новообразования. Команда в норме – продолжаем работу», — рассказал главный врач Евгений Шляпников.

Десятки пациентов направлены в стационары медицинских учреждений Томска для получения плановой и неотложной помощи. Сегодня, 2 июня, медики работают в селе Старо Березово (Усть-Чижапка) Каргасокского района, завтра примут жителей поселка Большая Грива.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Своевременная диагностика позволяет предотвратить развитие тяжелых осложнений и снижает нагрузку на районные больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Семейные выплаты для работающих родителей и ускоренная блокировка счетов: Что изменится в жизни томичей с июня

Томские предприятия передали 300 светильников и 50 зарядных устройств на Донбасс

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ:

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru