Томские предприятия передали 300 светильников и 50 зарядных устройств на Донбасс

Очередная миссия томичей отправилась на передовую

Партия светотехнического оборудования и зарядных устройств «Кедр-авто» прибыла в ДНР в составе гуманитарного обоза. Оборудование необходимо для работы ремонтных бригад и создания условий в блиндажах. Об этом рассказали в «Народном фронте».

Это уже четвертая крупная поставка техники в текущем году. Взаимодействие томского отделения Союза машиностроителей России с волонтерским движением позволяет оперативно доставлять востребованные приборы на линию соприкосновения.

«К нам обращаются бойцы за светотехникой. Она необходима для обустройства блиндажей и для работы ремонтных бригад. Зарядные устройства всегда нарасхват, техники на фронте много, а эти устройства надёжные и универсальные», — рассказала куратор волонтерского движения Татьяна Иванова.

Поставленная техника помогает восстанавливать объекты инфраструктуры и обеспечивать бытовые нужды военнослужащих и местных жителей. Светотехнические приборы и зарядные устройства отличаются надежностью в сложных условиях эксплуатации.

