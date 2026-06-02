В Томской области женщина оплатила новый телефон деньгами с чужой карты

Без ведома владельца карты женщина сняла деньги с его счета и купила себе новый гаджет

В Первомайском районе вынесен приговор по уголовному делу в отношении ранее судимой 43-летней местной жительницы. Она признана виновной в краже с банковского счета.

По данным прокуратуры Томской области, в феврале в ходе совместного застолья сельчанка взяла банковскую карту своего приятеля, чтобы заплатить за алкоголь в магазине, но не вернула ее. Без ведома владельца карты, она сняла деньги с его счета и купила себе новый сотовый телефон. Часть накоплений приятеля она раздала знакомым, а также потратила на продукты и горячительные напитки.

Общая сумма причиненного ущерба составила чуть менее 60 тысяч. рублей.

Вину в содеянном подсудимая признала, ущерб частично возместила.

Государственный обвинитель отметил наличие опасного рецидива преступлений в действиях женщины, которая всего около года назад освободилась из мест лишения свободы после отбытия наказания за грабеж.

Суд приговорил даму к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

