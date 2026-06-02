ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Томск
НовостиОбщество2 июня 2026 7:20

Жителя томского села Корнилово будут судить за убийство

Тяжкое преступление было совершено весной
Елена Белоусова
Камера на соседнем доме помогла следствию установить предполагаемого убийцу

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя села Корнилово. Он обвиняется в убийстве.

По данным прокуратуры Томской области, в марте двое мужчин в селе устроили застолье, в ходе которого поссорились. Хозяин начал избивать гостя: несколько раз ударил руками и ногами по голове и телу, а также нанес два ножевых ранения. От полученных ран 49-летний мужчина через две недели умер в больнице.

Выяснить все обстоятельства трагедии следствию помогли записи с камер видеонаблюдения. Хозяин дома, расположенного рядом с тем, где произошло преступление, ранее установил камеры для своих целей. Обвиняемый в убийстве признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Томский районный суд для рассмотрения по существу.

