Жителя томского села Корнилово будут судить за убийство

Камера на соседнем доме помогла следствию установить предполагаемого убийцу

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя села Корнилово. Он обвиняется в убийстве.

По данным прокуратуры Томской области, в марте двое мужчин в селе устроили застолье, в ходе которого поссорились. Хозяин начал избивать гостя: несколько раз ударил руками и ногами по голове и телу, а также нанес два ножевых ранения. От полученных ран 49-летний мужчина через две недели умер в больнице.

Выяснить все обстоятельства трагедии следствию помогли записи с камер видеонаблюдения. Хозяин дома, расположенного рядом с тем, где произошло преступление, ранее установил камеры для своих целей. Обвиняемый в убийстве признал свою вину.

Уголовное дело направлено в Томский районный суд для рассмотрения по существу.

