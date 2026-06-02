Почти в ста домах Кировского района Томска 3 июня отключат холодную воду

Жителям домов в Кировском районе нужно запастись водой до вечера

В Кировском районе Томска в среду, 3 июня, запланировано масштабное отключение воды. Ее отключат почти в ста домах в связи с переключением абонентов на вновь построенный участок водопроводной линии на улице Мусы Джалиля, 51.

Воды не будет, в том числе в домах и офисах на улицах Джалиля, Трифонова, Эуштинской, Дамбовой, в переулках Базарном, Буяновском и Западном. Ресурс отключают почти на десять часов, воды не будет с 9.00 до 19.00.

На 9 июня запланировано отключение воды в части домов Октябрьского района. Под отключение попадут дома на улицах Беринга, Мичурина и Лазо.

