В Томской области водитель автомобиля «УАЗ» врезался в прицеп КАМАЗа

ДТП случилось на улице Школьной. Фото: Госавтоинспекция Томской области

Водитель автомобиля «УАЗ» ранен в дорожной аварии, которая произошла 1 июня в поселке Плотниково Бакчарского района.

По данным Госавтоинспекции региона, 52-летний мужчина за рулем «УАЗ-39099» въехал в стоящий прицеп «Шмитц S01», находившийся в сцепке с КАМАЗом.

Водитель «буханки» травмирован, его отвезли в больницу. За минувшие сутки в авариях на территории Томской области пострадал один человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томичка показала, как выглядит ее огород в Заварзино после подтопления

Суд в Томской области конфисковал иномарку у водителя в наркотическом опьянении

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru