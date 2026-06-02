В Томской области 26 огнеборцев тушили пожар в жилом доме

В понедельник, 1 июня, в селе Зоркальцево горел одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом с надворными постройками. По данным регионального управления МЧС, пламя тушили 26 огнеборцев.
В результате пожара обгорели и обрушились мансардный этаж дома и обрешетки крыш надворных построек, обгорели стены внутри и снаружи дома и надворных построек.
Площадь, пройденная огнем, составила 214 квадратных метров. В МЧС уточнили, что загоревшийся дом не был оснащен автономным дымовым пожарным извещателем.
Всего за сутки в Томской области потушено четыре пожара.
