В Томской области 26 огнеборцев тушили пожар в жилом доме

Загоревшийся дом не был оснащен автономным дымовым пожарным извещателем. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В понедельник, 1 июня, в селе Зоркальцево горел одноэтажный двухквартирный бревенчатый жилой дом с надворными постройками. По данным регионального управления МЧС, пламя тушили 26 огнеборцев.

В результате пожара обгорели и обрушились мансардный этаж дома и обрешетки крыш надворных построек, обгорели стены внутри и снаружи дома и надворных построек.

Площадь, пройденная огнем, составила 214 квадратных метров. В МЧС уточнили, что загоревшийся дом не был оснащен автономным дымовым пожарным извещателем.

Всего за сутки в Томской области потушено четыре пожара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Почти в ста домах Кировского района Томска 3 июня отключат холодную воду

Томским дачникам для вкусных огурцов нужно правильно выбрать место для грядки

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru