Томским дачникам для вкусных огурцов нужно правильно выбрать место для грядки

Вкус огурца зависит от того, правильно ли за ним ухаживали Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Одна из самых сложных задач в дачной жизни — определить место на участке, где будут расти огурцы. Издание mosaica.ru утверждает, что идеальное место для грядки с огурцами должно ежедневно получать до восьми часов прямого солнечного света. Категорически не подходят участки, на которые падает тень от дома, забора или густых деревьев.

Грунт для огуречной грядки нужен рыхлый, питательный, без застоя воды. В лунку стоит добавить хорошо перепревший компост. Глубина заделки семян составляет от 3,8 до 5 сантиметров. Расстояние между семечками при вертикальном ведении должно составлять тридцать сантиметров, при кустовом — девяносто сантиметров.

Огурцы подразделяют на универсальные, салатные и сорта для засолки и консервирования. Есть сорта, которые рекомендованы для выращивания в теплицах и парниках, а есть для открытого грунта.

