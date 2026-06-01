Суд в Стрежевом лишил местного жителя свободы и водительских прав

Гособвинитель на суде заявил о невозможности исправление без изоляции от общества. Фото: Прокуратура Томской области

Стрежевской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 39-летнего мужчины. По информации прокуратуры Томской области, стрежевчанин наказан за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Установлено, что в январе мужчина после застолья разъезжал по улицам города на автомобиле до тех пор, пока его не остановили сотрудники Госавтоинспекции. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался. Выяснилось, что ранее житель Стрежевого уже садился за руль в нетрезвом виде и понес за это административное наказание.

В связи с наличием у мужчины непогашенной судимости за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков, государственный обвинитель на суде заявил о невозможности исправление без изоляции от общества.

Приговор суда — десять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, лишение водительских прав на три года. Принадлежащий стрежевчанину автомобиль Лада Гранта конфискован в доход государства.

