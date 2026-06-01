Ремонт проспекта Ленина в Томске начнется после празднования Дня города

Участок Ленина отремонтируют в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томске обозначены сроки ремонта главного проспекта города. По информации городских властей, бригады рабочих начнут ремонтировать участок Ленина — от переулка Спортивного до улицы Усова — сразу после празднования Дня города. Подготовительные работы уже проведены.

Свое 422-летие город отметит в первые выходные июня. В областном центре основными площадками торжеств станут площадь Новособорная, Воскресенская гора и Горсад. В программе — концерты с участием творческих коллективов города и приглашенных артистов, выставки, викторины, соревнования, экскурсии, гастрономический фестиваль.

У Томска как минимум две важные исторические даты: 7 июня 1604 года на берег Томи прибыли казаки, отправленные строить город-крепость по приказу царя Бориса Годунова. 7 октября 1604 года строительство Томского острога завершилось.

