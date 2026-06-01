В Томске мусор на озере Нефтехимовское сократился вдвое

Лето — самый активный сезон для проведения акции «Вода России» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Участники экологической акции очистили прибрежную зону популярного места отдыха томичей — Нефтехимовском озере. Силами добровольцев вывезли семь кубометров отходов — это в два раза меньше, чем в 2025 году.

Акция прошла в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Интересно, что в этом году собрали мусора в два раза меньше по сравнению с 2025 годом. Регулярное проведение акций положительно сказывается на санитарном состоянии побережий.

В мероприятии участвовали представители профильного ведомства и сотрудники газотранспортного предприятия. Доставку отходов на полигон обеспечил региональный оператор по обращению с ТКО, предоставивший спецтехнику.

Чистота томских водоемов зависит от активности жителей: даже небольшая акция вносит вклад в сохранение природы региона.

