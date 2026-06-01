До + 27 °С: первая неделя лета в Томской области будет теплой и солнечной

В ближайшие дни зонтики могут пригодиться только рядом с фонтанами Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Погодные порталы опубликовали прогноз погоды на первую неделю лета в Томской области. В регионе будет тепло, солнечно. Дождей в ближайшее время не ожидается.

По данным сервиса «Гисметео», самыми теплыми днями недели будут четверг, 4 июня, и воскресенье, 7 июня. Воздух прогреется до +27 °С. В остальные дни недели в регионе ожидается от +24 до +26 градусов. Большая часть недели будет безоблачной, осадков не ожидается.

Другой погодный сервис «Яндекс. Погода» сообщил, что пасмурная погода в регионе ожидается в среду и в четверг, 3 и 4 июня, остальные дни недели будут радовать солнцем. Осадков в ближайшие семь дней не прогнозируется. По информации портала, в субботу и воскресенье, 6 и 7 июня, воздух в регионе прогреется до + 26 градусов. В остальные дни будет не так жарко.

По информации синоптиков томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, дожди в первую неделю июня в регионе возможны, но они будут кратковременными.

