Конец весны-2026 ознаменовался ярким событием для многих томичей — тех, кто стремится создавать уютные и оригинальные пространства для жизни. Впервые в городе прошла масштабная, трехдневная выставка строительных и отделочных материалов, мебели и декора «Мой дом». На ней наглядно показали, что сейчас востребовано в отрасли, какие новинки уже есть в продаже и провели лекторий, где обсудили тенденции сферы. Необычное и значимое для отрасли мероприятие посетил корреспондент «Комсомольской правды — Томск».

Проект создали при участии четырех очаровательных дам — ведущих томских дизайнеров с многочисленными регалиями. Это Олеся Аникина, Оксана Богданова, Анастасия Гринчук и Рината Демидова.

Чтобы в удобном формате показать горожанам лучшие решения, к участию привлекли крупнейших местных производителей, представителей профильных фирм и не только. Гости увидели разнообразные отделочные материалы, инженерные системы, мебель, интерьерные элементы, решения для стройки. Все это дополнили тематические блоки по искусству, прикладному творчеству и образованию.

«Посещая масштабные выставки и имея внушительный опыт участия, зная потребности профессионалов и их клиентов, я поняла, что хочу и могу помочь людям в сфере строительства, ремонта и дизайна. Решила создать уникальное, вдохновляющее мероприятие для жителей города, профессионалов, бизнеса, творцов и ценителей. Здесь люди находят специалистов, получают ответы от профессионалов, выгодные предложения от участников, чтобы потом пройти ремонт без стресса и наслаждаться своим домом, как самым лучшим местом на земле», — сказала организатор мероприятия, руководитель ТРО Межрегионального союза дизайнеров интерьера и ТРО Сибирской ассоциации дизайнеров и архитекторов, член Федеральной Комиссии по дизайну и архитектуре «Опоры России» Олеся Аникина.

Одна из новинок среди изделий для ремонта — панели в уникальном дизайне с линиями-вставками из дерева и из металла. Познакомившись с оригинальными материалами на выставке, томичи уже могут интегрировать их в проекты отделки своих помещений.

На фото выше — панель выглядит так, как будто она из настоящего дерева. А на фото ниже — как будто это лист металла.

Посетители выставки «Мой дом» с удивлением узнали, что на рынке уже появились несгораемые, а также антибактериальные жалюзи.

Один из производителей наглядно продемонстрировал при помощи макета, как можно создать теплые остановочные павильоны в Томске. Это очень актуально для сибирского города, где еще остаются проблемы с транспортной доступностью, а столбики термометров зимой падают на десятки пунктов ниже нуля.

Отдельный блок экспонатов посвятили современным мебельным ручкам. Необычные детали в дверцах выполняют важную роль, расставляя дизайнерские акценты в интерьере на любой вкус и решая функциональные задачи.

После проведения выставки организаторы признались: ее, как и задумывалось, удалось сделать местом силы. Тем пространством, где идеи встретились с реальностью, мечты — с профессионализмом. Именно такой подход помогает наполнять каждый дом душой.

В просторных павильонах с любопытными и полезными экспонатами «Комсомольская правда — Томск» сделала большой фоторепортаж. Издание делится подборкой эксклюзивных снимков с первой в городе масштабной отраслевой выставки «Мой дом».

