Пенсионерка из Томска перевела мошенникам более миллиона рублей

Накопления пенсионерки из Томска поступили на банковский счет жителя Республики Татарстан. Фото: Прокуратура Томской области

В прокуратуру Кировского района Томска обратилась 69-летняя женщина, ставшая жертвой киберпреступников.

По информации прокуратуры Томской области, в январе прошлого года пенсионерке позвонил мужчина, назвавший себя директором компании, в которой томичка раньше работала. Аферист убедил женщину, что в организации проводится проверка бухгалтерской отчетности, по ее результатам выявлены фиктивные трудовые договоры.

Более того, ранее выплаченные зарплаты могут быть признаны незаконными, для урегулирования ситуации нужно перевести свои накопления на «безопасный» счет. Дама поверила во все вышесказанное и через банкомат внесла на указанный ей счет более одного миллиона трехсот тысяч рублей.

В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве выяснилось, что накопления пенсионерки поступили на банковский счет жителя Республики Татарстан.

Прокуратура Кировского района Томска обратилась в суд с иском о взыскании с владельца счета неосновательного обогащения.

