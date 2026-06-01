В Томской области 2 июня столбики термометров поднимутся до +25 °С

Прогноз погоды на ближайшие сутки, 2 июня

Прогноз погоды на ближайшие сутки, 2 июня, уточнили синоптики томского ЦГМС. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. По крайнему северо-западу области возможны кратковременные дожди, грозы.

Ветер юго-восточный, местами порывы ночью могут достигать 14 м/с, днем — до 16 м/с.

Температура воздуха ночью в области составит +10…+15°С, днем ожидается +20…+25 градусов.

В Томске в ближайшие сутки осадков не ожидается. Ветер юго-восточный с порывами до 14 м/с. Ночью температура воздуха в областном центре составит +7…+9 °С, в течение дня воздух прогреется до +23…+25 градусов.

По информации ЦГМС, 3 и 4 июня в регионе ожидается жара до +29 градусов.

